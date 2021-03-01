Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 1.5 yıllık ücretini bir ayda çıkardı
Mostafa Mohamed golleriyle G.Saray’a 8.1 milyon TL kazandırdı. F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum maçlarındaki golleriyle takımına direkt 9 puan kazandıran Mısırlı futbolcu, 1 milyon 125 bin dolarlık maliyetini şimdiden takımına kazandırmış oldu.
BB Erzurumspor karşılaşmasına attığı iki golle damga vuran Mostafa Mohamed, takımına ligde tam 9 puanlık direk katkı sağladı.
Hürriyet'in haberine göre; Mohamed, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum maçlarındaki golleriyle galibiyeti getiriren hem Galatasaray’ın liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de kulübünün 8.1 milyon TL başarı primi elde etmesini sağladı.
Mısırlı golcü sadece bu 3 maçta 1.5 yıllık ücretini çıkarttı. 202021 sezonunda yarım dönem için 400 bin dolar, 2021-22 sezonunda ise 725 bin dolar garanti ücrete forma giyen Mohamed, 1 milyon 125 bin dolarlık maliyetini, attığı gollerle Galatsaray’a kazandırdı.