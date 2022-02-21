Ligde kazanmayı unutan Galatasaray , kötü gidişatı Göztepe deplasmanında durdurmayı hedefliyor. Beşi Torrent yönetiminde son altı maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar İzmir’de yeni bir sayfa açma niyetinde. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Galatasaray’ın artık tek düşüncesi bir an önce düşme hattından uzaklaşmak. Puan sıralamasında doğrudan rakibi olan renktaşını gözüne kestiren Aslan’da kritik mücadele öncesi bütün hesaplar galibiyete yönelik yapıldı.

MUSLERA KADRODA

Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi ilginç kararlara imza attı. Son haftalarda Olimpiu Morutan’ın performansından memnun olmayan İspanyol teknik adam, Alparslan Öztürk ve Arda Turan ile birlikte Rumen yıldızı da İzmir’e götürmedi. Galatasaray’a transfer olduktan sonra ilk defa kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu sezon ilk on birde çıktığı 16 maçta 3 gol, 5 asistle 8 gole katkı yaptı. Aylardır sakat olan Muslera ise kafilede yer aldı. Ancak kaleyi Pena’nın koruması bekleniyor. (Türkiye)







