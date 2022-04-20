Sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Romanya'nın FCSB takımından transfer edilen Olimpiu Morutan, fiziksel ve mental açıdan hazır olmadığı için Yeni Malatya maçını tribünden izledi. Torrent ve ekibi, Rumen oyuncuyu en kısa sürede takıma kazandırmak amacıyla bir formül arıyor. Hem antrenörler hem de takım arkadaşları, genç yetenekle yakından ilgileniyor. Eğer Morutan sezon sonuna kadar toparlanmazsa, yeni sezonda bir başka takıma kiralık gönderilmesi gündeme gelecek.