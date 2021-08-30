Galatasaray 'ın son transferi olan ve Rumen ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, teknik direktör Fatih Terim tarafından Kasımpaşa karşılaşmasında direkt ilk 11'e girdi. Performansı merakla beklenen 22 yaşındaki oyuncu, ilk sınavında büyük beğeni kazandı. Morutan, 32. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda sol ayağıyla kale önündeki vatandaşı Alexandru Cicaldau'ya pası verdi ve O da golünü attı.

Saracchi'den sonra ilk kez

Morutan böylece, Marcelo Saracchi'den (Ocak 2020 Denizlispor ) bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu. Morutan bununla da kalmadı... 38'de başlattığı atakta Diagne ile duvar pası yapan Rumen yıldız, sonrasında topu kontrol eden Kasımpaşa savunmasından topu kaptı ve kaleye şutu gönderdi. Onun vuruşunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi. Morutan, 72'de ise yerini Feghouli'ye bıraktı.

Cicaldau yine boş geçmedi

Yeni transfer Olimpiu Morutan'ın asistinde Kasımpaşa karşısında perdeyi açan golü atan Alexandru Cicaldau, Süper Lig'de ikinci kez ağları havalandırdı. Rumen oyuncu, daha önce 2-0 kazanılan Giresunspor deplasmanında gol sevinci yaşamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında sahaya çıkacakken kenara bir işaret yaptı ve bir sorun hissettiğini belirterek soyunma odasına gitti. Maç başlamadan Taylan Antalyalı onun yerine oyuna girdi.