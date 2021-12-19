Galatasaray ’ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, dün akşamki Başakşehir mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında Mbaye Diagne’nin sakatlanmasının ardından bu oyuncunun yerine maça dahil oldu. Sahaya adım atmasıyla birlikte Cim Bom’un hücum hattını hareketlendiren Mohamed, rakip kaleye büyük baskı kurdu.

Yoğun presiyle Başakşehirli savunmacılara büyük zorluk çıkaran Mohamed, aradığı golü 87’de buldu. Alexandru Cicaldau’nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen Mohamed, yaptığı kafa vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti. Ancak kalan dakikalardaki çabası, galibiyet için yetmedi.