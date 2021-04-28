Ara transfer döneminde kiralık geldiği Galatasaray’da çok başarılı bir performans sergileyen, son Antalyaspor maçında da galibiyeti getiren Mostafa Mohamed için yönetim harekete geçti.

Hrürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu 31 Aralık 2021 tarihine kadar olsa da yaz transfer döneminde Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kulübü Zamalek’e yatırıp bonservisini almaya karar verdi.

Öyle ki; seçim öncesinde Galatasaray’ın kısa vadeli ödemelerini çıkarıp göreve talip olan adaylara da sıcak para ile alakalı durumu aktarma düşüncesinde olan yönetim şimdiden Mohamed’in bonservis bedelini de bu bütçeye dahil etmiş durumda.

Onyekuru ise öncelik listesinden çıkmış durumda. 4.3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalının kaderini son beş maçtaki performansı ve teknik direktör Fatih Terim’in vereceği rapor belirleyecek.



