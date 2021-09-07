Milli ara nedeniyle lige verilen arada saha içindeki eksiklerini gidermeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'da, Trabzonspor deplasmanı öncesi panik havası var. 12 oyuncusunu birden Milli kamplara gönderen Galatasaray 'da, futbolcuların Florya'ya yorgun dönecek olmaları endişe yaratıyor. Özellikle de formsuz Muslera'nın, Uruguay formasıyla yine hatalı bir gol yemesi ve maç içinde de kritik hatalar yapması, kaleyle ilgili sıkıntıyı yeniden gündeme getirdi. Yedek kaleci Fatih de hazırlık maçında yediği gollerle bu göreve hazır olmadığını gösterdi.

Rotasyon kaçınılmaz

Muslera dışında Yedlin, Luyindama, Nelsson, Alpaslan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Barış Alper Yılmaz, Mohamed ve Halil de birkaç gün içinde Milli takımlardan dönecek. Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak lig maçında Fatih hocanın rotasyona gitmeyi planladığı, ancak son kararı tüm takım toplandıktan sonra vereceği öğrenildi.