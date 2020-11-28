Rizespor filelerini üç kez havalandıran Mbaye Diagne, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla maçta hat-trick yapan oyuncu konumunda Rizespor filelerini üç kez havalandıran Mbaye Diagne, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla maçta hat-trick yapan oyuncu konumunda. Bu naçlar; Rizespor (Kasım 2020), Yeni Malatyaspor (Nisan 2019), Gençlerbirliği (Mayıs 2018)... Diagne ayrıca Cim Bom'a geldiği günden bu yana tam 44 gol attı ve bu anlamda da ligde tüm futbolcuları geride bıraktı.

Sadece Baros...

Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Mbaye Diagne’den (2) daha fazla hat-trick yapan tek yabancı oyuncu ise taraftarın sevgilisi olan dünyaca ünlü yıldız Çek forvet Milan Baros... Baros Galatasaray forması altında 4 kez hat-trick yapma başarısına ulaştı.











