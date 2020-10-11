Barcelona'yı rakip olarak aldığı maçta Falcao ile ileri uçta beraber görev yapan Diagne, orta alanda Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Belhanda'yı görevlendirdi. Geri dörtlüye Omar, Marcao, Luyindama ve Saracchi yer alırken, kalede ise şu an sakatlığı bulunan Fernando Muslera vardı. Diagne'nin yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada "Fatih hocaya çift forvet mesajı veriyor" şeklinde yorumlandı.

Bir de gol attı

Takımın bu sezon en formda ismi olan Taylan'ın yanı sıra kaptan Arda Turan ve Etebo gibi isimlere 11'de yer vermeyen Diagne, oyunda Katalan devi Barcelona'ya bir gol atarken, Falcao da fileleri havalandırdı.

Metin Karabaş







