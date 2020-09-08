Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra altıya altı hedefsiz pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde altıya altı dar alan oyunları oynandı.

Ana bölümde 11’e 11 sınırlı alanda kurallı oyun gerçekleştirildi.

Son bölümde ise yüksek şiddetli interval koşular üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.