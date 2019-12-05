Mbaye Diagne, adım adım Florya’ya yaklaşıyor... Kiralık gittiği Club Brugge’de önce kadro dışı kalan, ardından B takımına gönderilen Senegalli forvetin sözleşmesinin Belçika kulübü tarafından feshedilmesi bekleniyor. Bu durumda Galatasaray’a dönmek zorunda kalacak olan tecrübeli futbolcunun, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpsüz kalma ihtimali, Florya’da endişe yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun yarım sezonu boş geçirip değer kaybı yaşamaması adına formüller üzerinde duruyor. Diagne’nin satılıp para kazanılması kadar, oynatılarak değerinin arttırılması da seçenekler arasında.

Son kararı Terim verecek

Kulübe haber gönderen Diagne’nin, yeniden Galatasaray forması giyerek kendisini kanıtlamak istediği belirtiliyor. Bu durumda son karar yine Fatih Terim’in olacak. Daha önce Galatasaray taraftarıyla sıkıntılar yaşayan Diagne’nin, bir kez daha protesto edilmesi halinde düşüş yaşayabileceğini düşünen Terim, ekibiyle birlikte bir yol haritası belirlemeye çalışıyor.