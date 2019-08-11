İngiltere’de transferin kapanmasıyla Aston Villa’ya gitme şansı kalmayan Mbaye Diagne için en uygun rota, Suudi Arabistan olarak görünüyor. Ancak Senegalli golcünün kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatıyor. Galatasaray Yönetimi, sürekli olarak tecrübeli futbolcunun menaceriyle temas halinde ve anlaşma yapması konusunda ısrar ediyor.