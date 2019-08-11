Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi!

İngiltere’de transferin kapanmasıyla Aston Villa’ya gitme şansı kalmayan Mbaye Diagne için en uygun rota, Suudi Arabistan olarak görünüyor. Ancak Senegalli golcünün kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatıyor.

11 Ağustos 2019, Pazar 10:03
- A +
Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi!

İngiltere’de transferin kapanmasıyla Aston Villa’ya gitme şansı kalmayan Mbaye Diagne için en uygun rota, Suudi Arabistan olarak görünüyor. Ancak Senegalli golcünün kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatıyor. Galatasaray Yönetimi, sürekli olarak tecrübeli futbolcunun menaceriyle temas halinde ve anlaşma yapması konusunda ısrar ediyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...