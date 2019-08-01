Werder Bremen’le yollarını ayırdıktan sonra bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gelen tecrübeli futbolcu Max Kruse’nin menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’a teklif edildiği, fakat Fatih Terim’in Alman oyuncuyu istemediği ortaya çıktı.

FATİH TERİM KRUSE'Yİ İSTEMEDİ

Audi Cup’ta sarı lacivertli formayla çıktığı 2 maçta 1 gol 1 asist yapan Kruse’nin Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmek istediği öğrenilirken, Fatih Terim’in kafasındaki sistem sebebiyle tecrübeli golcüyü veto ettiği belirtildi. 3 yıllık sözleşme, 2,5 milyon Euro garanti ücret, 1,5 milyon Euro imza parası ve bonuslarla maliyetini ortaya çıkaran Kruse, sarı kırmızılı yönetimi şaşırtırken Başkan Mustafa Cengiz'in başından beri yönünü tamamen Falcao’ya çevirdiği ve Kolombiyalı yıldız için kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi.

Kaynak: Akşam