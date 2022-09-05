Yaz transfer dönemi boyunca hücum hattını güçlendirmek isteyen Cim Bom, Haris Seferovic'in yanına bir golcü daha eklemeyi hedefliyordu. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi, pek çok isim ile görüşürken, son olarak da Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Mauro İcardi'de karar kılmıştı. Arjantinli futbolcunun kulübüyle yapılan görüşmelerde de el sıkışıldı. Buna göre senelik 8 milyon Euro kazanan İcardi'nin maaşının 5 milyon Euro'sunu Paris temsilcisi ödeyecek. Daha önce de yazıldığı gibi kalan 3 milyon Euro'yu da Aslan verecek.

3 milyon Euro'ya ek bonus

Ayrıca yaşanan son gelişmelerin ardından Galatasaray'ın, 3 milyon Euro'nun yanında 1 milyon Euro da bonus vereceği öğrenildi. Transferle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. İcardi'nin, çarşamba gününe kadar Sarı-Kırmızılı kulübe imza atacağı bilgisine ulaşıldı.

Metin Karabaş