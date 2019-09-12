Galatasaray’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdiği 28 kişilik oyuncu listesi ve forma numaraları dün itibarıyla resmen açıklandı. Sarı- Kırmızılı ekiple birkaç ay önce sözleşme yenileyen Martin Linnes, 14 yabancı sınırına takıldığı için TFF listesine dahil edilmedi.

Norveçli futbolcunun, transfer döneminin açık olduğu liglerden birine geçici olarak gönderilmesi planlanıyor.

28 kişilik listeye, 1999 sonrası doğumlu oyuncuların yazılması gerekmiyor. Ayrıca 15-21 yaş arası, en az 3 sene Galatasaray forması giymiş 4 oyuncu dahil edilmesi zorunluydu. Batuhan Şen, Celil Yüksel, Yunus Akgün ve Atalay Babacan bu doğrultuda 14 yerli arasında yer buldu.