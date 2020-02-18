Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Mario Lemina’nın sakatlığı moralleri bozmuştu. Sağ arka adalesinde sakatlanan yıldız futbolcu, acılar içinde kenara geldiği gözlenmişti. Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde görev alıp almayacağı merakla beklenen Lemina için kulüpten bir açıklama geldi. Yapılan bildiride; “Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Sivas maçında da zor!

Lemina’nın en az 3 hafta takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, sırasıyla ligde Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayacak. Lemina’nın Sivasspor mücadelesinde de sahada olması zor görünüyor.