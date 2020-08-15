Galatasaray’da gözler, orta saha transferine çevrildi. Sarı-kırmızılıların, 6 ve 8 numara oynayabilecek 2 ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Jean Michael Seri ve Bernard Mensah için girişimlerde bulunurken, yeni bir isim daha gündeme geldi.

Sarı kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynayan Mario Lemina’yı bir kez daha transfer listesine aldı.

Yönetimin, 16 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Lemina'yı bir sezon daha kiralamak için

Southampton ile görüşeceği ifade edildi.

Gabonlu oyuncu Galatasaray forması ile 2019-2020 sezonunda tüm organizasyonlarda 28 maça çıkarken, tek golünü Ziraat Türkiye Kupası’da Çaykur Rizespor’a karşı kaydetti.

Jean Michael Seri için de girişimler devam ediyor.

Teknik heyetin takımda kalmasını istediği Fildişi Sahilli futbolcu için, Fulham ile kiralama konusunda yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada Galatasaray, Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah için Hes Kablo Kayserispor ile temas halinde. Galatasaray’ın 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.