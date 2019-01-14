Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geliyor. Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı stoper bu gece 23:55'de İstanbul'da olacak.

Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamıştı. Yeni transfer dün takımı Chaves ile son maçına çıkmış ve penaltı kaçırmıştı.

Bu sezon Chaves formasıyla 17'si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol atmıştı.

Metin Karabaş

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