UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray , Marsilya’yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, takım olarak inanılmaz bir mücadele örneği sergilediklerini ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Fatih hocamız bizi hafta boyunca iyi hazırladı'

''Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdik. Burada oynamak kolay değildi. Çok zor bir maç bizi bekliyordu. Fatih hocamız bizi hafta boyunca iyi hazırladı. Dersimize iyi çalıştık.''

'Burada gösterdiğimiz o ruh, mücadele ve hırs çok önemliydi'

''Bizi neyin beklediğini biliyorduk. 90 dakika boyunca bütün takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi mücadele ettik. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmayıp her an yanımızda oluyorlar. Burada gösterdiğimiz o ruh, mücadele ve hırs çok önemliydi. Bunu tabii ki her maç göstermemiz gerekiyor.''