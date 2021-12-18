Sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Marcao, Başakşehir'e karşı da yetişmedi. Geçen hafta sol stoperde Luyindama'yı kullanan ve Kongolu savunmacının kötü performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden Marcao'yu Başakşehir'e karşı mutlaka yetiştirmelerini istemişti.

Ancak genç futbolcunun ağrıları devam edince, Terim'in önlem olarak ilk 11'de farklı bir arayışa girdiği öğrenildi. Son antrenmanın bir bölümünde kontrollü olarak takımla çalışan Marcao'nun yerine sol stoperde Alpaslan'ı kullanan Fatih hoca, Muslera ile çarpıştığı pozisyonda hafif bir sakatlık yaşayan ve dizinde ödem oluşan Luyindama'yı kızağa çekecek.

Metin Karabaş