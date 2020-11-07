Galatasaray'da Marcao ve Saracchi var Falcao yok
Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Marcao ve Saracchi'nin Sivas kafilesine dahil edilmesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Falcao, forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray'da Marcao ve Saracchi'nin Sivas kafilesine dahil edilmesi bekleniyor.
Sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.
Metin Karabaş