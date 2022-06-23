11 Haziran'daki seçimde Eşref Hamamcıoğlu karşısında kazanan ve başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, Okan Buruk'u takımın başına getirerek ilk icraatını gerçekleştirmişti. Rakiplerinin hızlı girdiği transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Sarı-Kırmızılılar'ın artık bu konuda da çalışmalarını hızlandırması beklenirken, Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur bugün bir basın toplantısı düzenledi.

'Kadromuzu koruma niyetindeyiz'

Burada iç transfer hakkında konuşan ve gelecekleri merak edilen Kerem Aktürkoğlu ile Marcao için önemli ifadeler kullandı. Avrupa'dan talipleri olan iki oyuncu için de Timur, "Marcao ve Kerem ayrılmak istemezlerse satmayı düşünmüyoruz. Kadromuzu koruma niyetindeyiz" dedi.

Sevilla gelecek!

Kerem geçen sezon 51 maça çıkıp, 13 gol, 12 asistle yıldızlaşırken, Marcao da özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan Brezilyalı savunmacı için bu hafta İspanyol ekibi Sevilla'nın resmi teklif yapacağı da gelen haberler arasında.