Galatasaray , Süper Lig ’in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Marcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray'da Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



