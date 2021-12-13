UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider olarak tamamlayan ve Süper Lig 'e moralli dönen Galatasaray bugün Sivasspor 'la karşılaşıyor. Perşembe günü Kupa 2'de oynanan Lazio maçında ağrı hisseden ancak maçı tamamlayan Marcao dün yapılan son idmanda takımla çalışmamıştı. Günü tedaviyle geçiren Brezilyalı savunmacının, Sivas deplasmanında oynayıp, oynamayacağı merak ediliyordu.

Tribünden takip ediyor

25 yaşındaki oyuncu takımla birlikte Sivas'a gitse de teknik heyet Marcao'yu riske etmemek adına kadroya almadı. Yıldız futbolcu mücadeleyi tribünden takip ediyor.