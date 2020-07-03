Sakat oyuncuların fazlalığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in elini kolunu bağlarken, bunlardan gelecek haberler, Trabzonspor maçının ilk 11’ini belirleme açısından yol gösterici olacak. Sağlık heyetiyle sürekli görüşen Terim’in, kafasındaki kadroya göre Marcao’nun dönüşüne daha fazla öncelik verdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı stoperi oynatmak için kararlı olan tecrübeli teknik adamın, bu şekilde oyunu geriden kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle Marcao, yaklaşık 1 ay sonra takımla beraber dün antrenmana çıkarken, bu hafta oynaması halinde 3.5 ay sonra sahadaki yerini alacak.

Marcao için alınan riskin Falcao için olmayacağı ve Kolombiyalı forvetin hücum hattındaki eksiklere rağmen tercih edilmeyeceği öğrenildi. Terim’in iyileşse bile Kolombiyalı ile maça düşünmediği öğrenildi. (Skorer)