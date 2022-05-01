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Galatasaray'da Marcao, Pena ve Diagne tribünde

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, maçı tribünden takip etti.

01 Mayıs 2022, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Marcao, Pena ve Diagne tribünde

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, Sivas maçı için Nef Stadyumu'ndaydı. 3 futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.

İHA

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