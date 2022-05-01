Galatasaray'da Marcao, Pena ve Diagne tribünde
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, maçı tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, Sivas maçı için Nef Stadyumu'ndaydı. 3 futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.
İHA