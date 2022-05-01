Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Marcao ve Inaki Pena ile sözleşmesi yabancı kontenjanından dolayı devre arasında feshedilen Mbaye Diagne, Sivas maçı için Nef Stadyumu'ndaydı. 3 futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.

İHA



