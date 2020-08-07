Bunlardan biri de savunma göbeği. Terim, özellikle Marcao ve Luyindama ikilisinin yeni sezonda çok daha iyi işlere imza atacağı görüşünde. Bu nedenle, kulübe nefes aldıracak nitelikte çok iyi teklifler gelmediği sürece, iki oyuncunun da takımda kalmasından yana talepte bulundu. Marcao’nun adı son günlerde birkaç İspanyol kulübüyle anılmıştı.

Aston Villa takip ediyor

Luyindama ise uzun süredir İngiliz kulüplerini peşinden koşturuyor. Özellikle Aston Villa’nın, Kongolu stoper için 12 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ancak şu ana kadar kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığı belirtiliyor. Sakatlığını geçtiğimiz Mart ayında atlatan ve o günden beri takımla çalışmalara devam eden Luyindama, yaz kampıyla birlikte eski formuna ulaşmayı hedefliyor.











