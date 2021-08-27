Galatasaray ’da Marcao için karar vakti geldi. Kerem Aktürkoğlu’na maç içinde saldırdıktan sonra 8 maç ceza alan, kulüpte de bileti kesilen deneyimli oyuncunun satışı bu hafta gerçekleşecek. Krasnodar’ın da devrede olduğu Marcao için Napoli’nin ısrarı sürüyor. Yönetim, Marcao’yu satmak istiyordu. Ancak gelen teklifler tatmin eden düzeyde değil. İtalyanlar, 1.5 milyon Euro kiralama, 12 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla işi bitirmek için teklifini yineledi. Galatasaray ilk başta bu öneriye sıcak bakmamıştı, fakat vakit daralıyor ve Aslan bu konuyu bir an önce çözmek istiyor.

Napoli’den başka yok

En somut önerinin de Napoli’den gelmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılılar teklifi kabul edecek gibi görünüyor. Yönetim hafta başına kadar Napoli yetkilileriyle son kez görüşerek Marcao’yu takımdan resmen yollamış olacak.