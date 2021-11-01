Cezası nedeniyle Süper Lig ’de 8 maçta forma giyemeyen Marcao, geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisiyle geri dönmüştü. UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ’ın bu başarısında en büyük etkenlerden biri olan Marcao, Gaziantep FK karşısında da kusursuza yakın oynadı. Maç boyunca çok kritik hamleler yapan Brezilyalı stoper, istatistiklere bakıldığında fark yarattı. Tam 16 kez ikili mücadele kazanan ve bu alanda sahanın en iyisi olan Marcao, 9 hava topunun da 6’sını kazandı. Yüzde 84,5’lik pas isabeti sağlayan Sambacı, bir pozisyonda Feghouli’ye müthiş bir ara pas gönderdi ancak Cezayirli yıldız atamadı.

Üçlüyü o çektirdi

Marcao 4 top kapma, 6 uzaklaştırma ve 4 pas arası istatistikleriyle de güne damgasını vurdu. Karşılaşmanın ardından tribünler Brezilyalı oyuncuyu çağırırken, 3’lü çektirme görevi ona verildi. Alkışlarla ve tezahüratlarla soyunma odasına giden Marcao ve arkadaşları, şimdi Moskova maçına kilitlendi.

"Duygusal anlardı"

Maçın ardından konuşan Marcao, “Maç sonu taraftarlarımız beni çağırdı ve duygusal anlar oldu. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çünkü çok zor anlardan geçtim. Hem ailem hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih hoca hep yanımda oldu. O günler geride kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Havaya girmeden devam edeceğiz” dedi.