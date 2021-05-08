Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sarı-kırmızılı forma altındaki 100. resmi maçına çıktı. Portekiz’in Chaves ekibinden 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Marcao, Galatasaray’da geride kalan dönemde Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 99 karşılaşmada forma giydi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Bu arada karşılaşma öncesinde, hafta içinde vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



