Galatasaray ile Suudi Arabistan kulübü Al Nassr arasında Maicon pazarlığı devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun 1.5 yıllık kiralama süresi sona ererken, taraflar 2 haftadır bonservis konusunu çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Araplar’ın 1.5 milyon Euro’ya bitirmek istediği transferde Galatasaray kapıyı 3.5 milyon Euro’dan açarken, son görüşmede 3 milyon Euro’ya kadar indirim yapıldı. 31 yaşındaki stoperin Arabistan’daki eşyalarını toplamadığı ve sözleşmesi bitmesine rağmen burada devam etmek istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, bu görüşmenin bir an önce bitmesini ve Maicon’dan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefliyor.

Maicon yetmezse Telles!

Bu doğrultuda orta sahaya yapılması planlanan Bernard Mensah takviyesinin ücreti, bu transferden karşılanacak. Eğer Kayserispor 3 milyon Euro’nun üzerinde bir talepte bulunursa, Porto forması giyen Alex Telles’in transferinden gelmesi muhtemel 3.6 milyon Euro’luk tavan kâr payı da bu açığı kapatmak için kullanılacak. Böylece Sarı- Kırmızılılar, en az 2 yıldır kadrosunda bile yer almayan iki oyuncudan gelecek parayla, orta sahaya çok önemli bir takviye yapmış olacak.

Yeni tekliflere kapısı açık

Bir süre önce Beşiktaş’la anlaştığı öne sürülen Mensah’ın herhangi bir protokole imza atmadığı, hatta Kayserispor’un istediği bonservis bedeli konusunda da uzlaşma sağlanmadığı ortaya çıktı. Galatasaray işte bu anlaşmazlıktan yararlanıp Mensah transferini yaz kampı başlamadan bitirmenin hesapları içinde. 25 yaşındaki Ganalı futbolcu da menaceri aracılığıyla yolladığı mesajda, Kayseri’den ayrılacağını ve her türlü transfer teklifine açık olduğunu bildirdi.