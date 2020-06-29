Galatasaray'ın 2019 başında 1.7 milyon Euro bedelle kiralık olarak Al Nassr takımına gönderdiği Maicon'un bonservisi konusunda Suudi Arabistan ekibi ile anlaşamadığı yazıldı. Almowaten'de çıkan habere göre Galatasaray'ın Suudi kulübün beklediğinden daha fazla bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin tıkandığı yazıldı. Bu durumda Brezilyalı stoperin Galatasaray'a geri dönme ihtimali belirdi

Galatasaray'ın yaklaşık 5 milyon Euro civarında bir bedel önerdiği Al Nassr takımının ise 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği öğrenildi. Maicon 2017-19 arasında Galatasaray'da 57 maça çıkmış ve 6 gol atmıştı