Galatasaray'da başkanlık seçiminin ertelenmesinin ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Önce Emre Erdoğan...

Mustafa Cengiz’in aldığı iptal kararına tepki olarak yöneticilerden Emre Erdoğan istifa etti.

Daha sonra Mahmut Recevik, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bilgilendirme ;

Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Mahmut Recevik 7228

Son olarak İlber Aydemir

Emre Erdoğan ve Mahmut Recevik'den sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri İlber Aydemir de seçimlerin iptali sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.