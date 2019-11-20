Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, milli takım kampında bulunan Christian Luyindama’nın sakatlığı moralleri bozdu. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli stoperi Cuma günü takımını yalnız bırakacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin, Gambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve maçı yarıda bırakan oyuncunun sakatlığı merak edilirken Başakşehir maçında oynayamaması kesinleşti. Bu haber bütün planları bozacak.

iHTiMAL ORTADAN KALKTI

Sakatlık durumu çekilecek MR sonrası kesinleşecek olan Luyindama’nın, yarın İstanbul’a geleceği öğrenildi. Perşembe günü İstanbul’a gelecek olan Luyindama’nın Başakşehir maçına tek antrenmanla çıkması hafta başında planlanırken, yaşadığı sakatlık sonrasında bu ihtimal tamamen rafa kalktı. Christian Luyindama’nın beklenmedik sakatlığı Galatasaray’da durumu daha da kötü hale getirdi. Aslan’da Muslera ve Babel’in ardından Luyindama ve Lemina’dan da kötü haber geldi.

SON DARBE DE LEMİNA’DAN

Lemina’nın da sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Yapılan açıklamaya göre; Muslera bel ağrısı, Babel de sol dizindeki sıvı birikmesi sebebiyle günü tedaviyle geçirdi. Sarı-Kırmızılı takımdaki sakatlık listesi ise şöyle oluştu: Andone, Şener Özbayraklı (devreyi kapattı). Belhanda, Emre Akbaba, Radamel Falcao, (tedavileri sürüyor). Muslera, Ryan Babel, Luyindama, Lemina (belirsiz) (Akşam)