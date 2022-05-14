Burak Elmas'ın sportif danışmanı olan Luis Campos, aylık 100 bin Euro kazandığı Galatasaray 'daki görevini bıraktı.

Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar... Luis Campos ara transfer döneminde Luyindama'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralanmasını sağladı ve sözleşmeye 3 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Portekizli futbol adamının yakın dostu olan teknik direktör Jose Gomes, Taawon'dan kovuldu. Campos da Galatasaray'ı bıraktı ve Luyindama'nın durumu belirsiz. Kongolu stoperin zorunlu olmayan opsiyonu kullanılmayabilir. (Sabah)