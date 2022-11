Galatasaray 'da sezon başında transferi sükse yaratan isimlerden Lucas Torreira'ya talip çıktı. Sarı-Kırmızılılar ile kısa bir süre geçiren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Uruguaylı oyuncu için dev kulüp, devreye girdi.

Orta sahadaki sorunu çözdü

Galatasaray, geçtiğimiz sezon orta sahanın merkezinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Öncelikle bu sorunu çözmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'ın Lucas Torreira hamlesi, şu ana kadar olumlu etki yarattı. Uruguaylı orta saha, bu sezon Galatasaray forması altında 12 lig maçına çıktı.

6 milyon Euro ödenmişti

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık geçiren Lucas Torreira'nın bonservisini Arsenal'dan aldı. Yıldız oyuncu için İngiliz ekibine 6 milyon Euro ödendi. Torreira ile de Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Dünya Kupası değerini arttırabilir

Lucas Torreira, Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. 26 yaşındaki oyuncunun kupada sergileyeceği performans, değerinin daha da yükselmesine olanak sağlayabilir.

'İtalya'da kalmak isterdim'

Lucas Torreira, ESPN'e açıklamalarda bulunurken Galatasaray'a gelmekten memnun olsa da yaz aylarında birçok seçeneğe sahip olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada Torreira, "Türkiye'yi seçtim çünkü Dünya Kupası için düzenli oynamak zorundaydım. Galatasaray'ın projesi beni ikna etti. Benim durumumda istikrarlı oynamak çok önemliydi. Yazın çok fazla belirsizlik vardı. O kadar çok seçeneğim vardı ki Fiorentina'daki harika sezonun ardından İtalya'da kalmak isterdim ama biliyoruz ki futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı.





Yeni talip de İtalya'dan!

Lucas Torreira için yaz aylarında gündeme gelen takımlardan biri yine devreye girmiş durumda. Üstelik bu kez girişimler de başladı.

İtalyan devi Milan, Ocak ayında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda ilk teklif de Galatasaray'a sunuldu.

Bakayoko gidiyor, Torreira geliyor

Calcio Style'ın haberine göre Milan'da Tiemoue Bakayoko ile Ocak ayında yollar ayrılacak. Bennacer'in yanına bir yardımcı eklemek isteyen Milan ise hedefini Lucas Torreira olarak belirlemiş durumda.

İşte yapılan teklif

Milan, Lucas Torreira için Galatasaray'a ilk teklifini sundu. İtalyan ekibi, 2 milyon Euro kiralama teklifi ve 12-13 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu ile Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Galatasaray'ın cevabı sonrası müzakerelerin birkaç gün içinde başlayacağı belirtiliyor. İlk temasların olumlu geçtiği ifade edilmekte.

Ballo-Toure kozu

Galatasaray, yaz aylarında Milan'ın sol beki Ballo-Toure'yi kadrosuna katmak istemişti. Oyuncuya yönelik ilginin sürdüğü bilinmekte ki Torreira anlaşmasında bu ihtimalin de devreye girebileceği aktarılıyor.

Milan'ın Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak adına yaptığı teklife Ballo-Toure'nin de takas kozuyla dahil edilebileceği belirtilmekte.