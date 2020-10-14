Türkiye Futbol Federasyonu’nun statlardaki localara bu haftadan itibaren kapasitenin yüzde 50’si oranında taraftar alınacağını açıklamasının ardından Galatasaray’da hareketlilik başladı. Türk Telekom Stadı’nda pazartesi günü Alanyaspor’u ağırlayacak olan Cim Bom’da, 198 locada korona tedbirleri için dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Localarında 2 bin 246 kapasitesi bulunan Aslan’ı, pazartesi günü 1123 taraftarı destekleyebilecek.