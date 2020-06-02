Galatasaray transferde büyük oynuyor. Telles, Maicon ve Luyindama’nın satışından 20 milyon Euro’yu kasasına koymaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar’da Babel, Belhanda ve Diagne’nin ayrılmasıyla rakamın 30 milyon Euro’yu geçmesi bekleniyor. Son yıllardaki en rahat transfer dönemini yaşamaya hazırlanan Cim Bom, transfer listesinin ilk sırasına Milan ile sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Hakan Çalhanoğlu’nu koydu.

15 milyon Euro istediler

Milli yıldızın, “Galatasaray’da 10 numarayı taşımanın gururunu yaşamak isterim” sözleri Sarı-Kırmızılılar’ı transfer için heyecanlandırdı. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon 15 milyon Euro isteyen Milan’ın sözleşmenin son senesinde rakamı daha da aşağı çekmesi muhtemel. Cim Bom uygun bir bonservis ile transferi bu yıl bitirmeyi hedefliyor. Bu olmazsa, Hakan’ı önümüzdeki sezon bedelsiz olarak takıma katmanın planları yapılıyor.