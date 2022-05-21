Sarı-Kırmızılılar'da seçim öncesinde dün önemli bir viraj daha geride kaldı. İki başkan adayı; Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etti. Stadyuma ilk gelen ve listeyi teslim eden Hamamcıoğlu," Galatasaray 'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı.Her şeye rağmen Galatasaray’da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk’e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday. Diğer tarafta da ortaklık olmadan bu seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday. Dolayısıyla ikisinin ortalık yapmasından doğal bir şey yok" dedi.

'Sadece Galatasaray var'

Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına listesini teslim eden Dursun Özbek de şunları söyledi: "Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Bu seçim sürecinde, Galatasaray’ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Geçmişten aldığımız dersler var. Geçmişten gelen deneyimimiz var. Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Galatasaray’da birleşme ayrılıklarda olur. Bizim bir aile olduğumuzu söyledim. Bir ailenin bireyleriniz sadece. Erden Timur kardeşim hakkında bir şey söylememe gerek yok. Galatasaray'a gönül vermiş, uzun yıllar hizmet edecek ekibimiz var. Erden kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ'de görev yapacak.Çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerimizde de en önde kulübümüze hizmet edecek."

Eşref Hamamcıoğlu’nun listesi

Asıl üyeler: Osman Kocaman Murat Özer Boğaç Göncü Sadık Burçin Tunçel Mehmet Emre Mısırlı Levent Apaydın Nizam Hışım Cevat Genç Utku Dönmez Murat Karaman

Yedek üyeler: Ender Merter Abdullah Metin Tutçuoğlu Namık Kemal Martı Suat Sarı Kaan Artukoğlu

Dursun Özbek'in listesi

Asıl üyeler: Metin Öztürk Niyazi Yelkencioğlu Bora İsmail Bahçetepe Rıza Tevfik Morova Eray Yazgan Levent Yaz Ahmet Cemal Özgörkey Mehmem İsmail Sarıkaya Mehmet Saruhan Cıbara Dikran Gülmezgil

Yedek üyeler: Can Natan Emir Aral Cansu Ak Tanur Lara Yılmaz Cem Soylu