Diagne, ligin 2. yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek. Senegalli oyuncunun menajeri Claudio Druetta ile İstanbul’da yapılan görüşme sonrasında Mbaye Diagne’nin geri dönüşü kesinleşti.

Senegalli golcünün dönüşü ise Galatasaray takımındaki taşları yerinden oynatacak. Henry Onyekuru ile anlaşan, Martin Linnes’e yeniden lisans çıkartma kararı alan Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin de dönüşü ile ligin 2. yarısında takıma katılacak yabancı oyuncu sayısı şimdiden 3’e çıktı

SOL BEK VE ORTA SAHA

Yabancı kontenjanı zaten dolu olan Galatasaray’da Diagne gelişmesi ise Andone’yi ateşe attı. Luyindama’nın sözleşmesini askıya alacak olan Galatasaray, devre arasında kiraladığı iki oyuncu Nzonzi ve Seri ile yollarını ayıracak. Teknik Direktör Terim’in isteğiyle sol bek başta olmak üzere orta sahaya da takviye yapılırsa artık Galatasaray takımındaki zayıf halka sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano ile mart ayında sahalara dönecek Andone olacak.

BELHANDA TEKLiFi BEKLENiYOR

Transferde yaşanacak gelişmelere göre bu iki ismin durumu netleşecek. Belhanda’ya devre arası teklif gelirse de transferi ile kontenjanda bir oyuncu için daha yer açılacak. Sarı-Kırmızılar’ın aynı zamanda forvet arayışında olduğu da biliniyor. Neredeyse Muslera ve Radamel Falcao dışındaki bütün yabancılar risk altında bulunuyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray adeta yeniden inşaa edilecek ve ikinci yarıda bambaşka bir takım sahada olacak. (Akşam)