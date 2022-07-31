Galatasaray 'ın, Lyon'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Leo Dubois, sezon öncesi son hazırlık maçı kapsamında Fiorentina ile oynanan karşılaşmaya 11'de başladı.

Ancak Fransız futbolcu şanssız bir an yaşadı. 19'da kendini yere bırakan tecrübeli sağ bek oyuna devam edemedi. Galatasaray teknik heyeti risk almak istemedi, Dubois yürüyerek saha kenarına geldi ve yerini Omar Elabdelloui'ye bıraktı.

Dubois'in net durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Fakat ilk izlenimlere göre deneyimli oyuncunun çok ciddi bir durumunun olmadığı ön görülüyor.

Sarı-Kırmızılılar'dan da daha maç bitmeden açıklama gecikmedi. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Sağ arka alt adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Léo Dubois’nın durumu İstanbul’da yapılacak olan MR sonucundan sonra netlik kazanacak" ifadelerine yer verildi.







