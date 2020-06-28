Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı kritik maçta Mario Lemina sakatlandı. İkinci yarının hemen başında sakatlanan Gabonlu oyuncunun yerine 2003 doğum Emin Bayram dahil oldu. Galatasaray'da as stoperler Marcao ve Luyindama sakatlığı, Ahmet Çalık ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor

Lemina geçen haftada Gaziantep FK karşısında savunmadan görev yapmıştı ve o maçta partneri Ahmet Çalık olmuştu. Başakşehir maçında ise Lemina, Donk ile stoper bölgesinde 53.dakikada görev yaptı











