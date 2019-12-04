Galatasaray’ın yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmıyor... Aslan’da Luyindama, Andone ve Radamel Falcao’nun ardından Sofiane Feghouli ile Lemina’nın durumları can sıktı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, idmanda yer alamayan sakat oyuncularla ilgili de bir bilgilendirme yazısı geçti:

MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı. Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.