Galatasaray, Henry Onyekuru için düğmeye bastı. Geçen sezon sol kanatta Sarı-Kırmızılı takımın en büyük silahı olan ve şampiyolukta da önemli rol oynayan Nijeryalı futbolcunun ayrılmasının ardından Cim-Bom bu bölgede bir türlü eski ritmini bulamamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, bu sıkıntıyı gidermek için Onyekuru’nun yeniden kiralanmasını istedi..

KENDİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM

Galatasasaray yönetimi de Terim’in isteği sonrası, 22 yaşındaki oyuncu için zemin yoklamaya başladı. Sezon başında Onyekuru’yu Everton’dan transfer eden Monaco Kulübü’nün şimdilik takımda yer bulamayan genç oyuncunun oynayacağı bir kulübe gidip kendini geliştirmesi için yeniden Sarı-Kırmızılı dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.

GÖZLER MONACO’YA ÇEVRİLDİ

Teknik Direktör Jardim yönetime, “Onyekuru geçen sezon Galatasaray’da önemli bir gelişme kaydetmişti. Yine aynı kulübe giderse ileride ondan faydalanabiliriz” dedi. CimBom’un Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve bunun için de 3 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Fransızlar bu rakamı kabul ederse ocakta imzalar atılacak.

Kaynak: Star