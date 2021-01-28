Ara transferin bitmesine 4 gün kala Galatasaray'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor. Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti. Kongolu oyuncuyu Standart Liege'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.

SEZON BAŞINDA SASSUOLO'YA KAPTIRMIŞTI

Özellikle Premier Lig kulüplerinin transfer listelerinde yer alan oyuncu için menajerine mesajı net bir şekilde veren yönetim, buradan gelen teklifler için de masaya oturacaklarını iletti. Donk-Marcao ikilisinin arkasında yedek kaldığı için gözden çıkartılan Christian Luyindama'nın alternatifi de hazır. Yönetim sezon başında serbest kalma bedelini bulamadığı için Sassuolo'ya kaptırdığı Kaan Ayhan'ı bu mevkide düşünüyor. Stoperin dışında sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan'ın kiralanması için harekete geçilecek.

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Galatasaray'da 51 maça çıkan Luyindama 4284 dakika sahada kalırken 4 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. D.Kongolu oyuncu ile 2019-2020'de imzalanan 3 yıllık kontrata göre Luyindama yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyor. (Sabah)