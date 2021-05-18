Yeni sezon planlaması çerçevesinde Terim'in talepleri doğrultusunda gerçekleşen transfer görüşmelerinin sonuçlanması için Başkan'ın onayı bekleniyor. Albayrak, imzaların onayı için Cengiz'i ikna etmeye çalışıyor. Sezon finalinde şampiyonluğu kaçırmış olsa bile, hâlâ Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı bulunan Cim Bom'da, kiralıklar, sözleşmesi bitenler, satış listesindekiler ve transferler için harekete geçilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 2 golle kaybedilen şampiyonluk sonrası, gözler gelecek sezonların planlama sürecine çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulübü bekleyen en önemli kriz, ligin son haftalarındaki kritik maçlar nedeniyle ara verilen seçim tartışmaları. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Haziran'a kadar devam edecek olmasıyla, 29 Mayıs'taki kongre hedefi tamamen ortadan kalkmış oldu. Başkan adayları, seçimin olabilecek en erken tarihte, yani 5 Haziran'da yapılmasını istiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Özellikle bu akşam yapılacak yönetim toplantısından bir karar çıkabileceği belirtiliyor. 16 veya 29 Haziran tarihi ön planda görünüyor.

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'Fatih hocayla anlaşalım'

Cengiz'in kendisi, ekibi ve futbolcuları için kullandığı suçlayıcı ifadelere, şampiyonluk maçı sonrası sert tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim de, 31 Mayıs itibarıyla boşa çıkıyor. İki tarafın arasında köprülerin atıldığı göz önüne alınırsa, 3 yıllık opsiyonun devreye alınması zor görünüyor. Bu noktada 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve yeni sözleşme konusunda geç kalınmaması için, Başkan Cengiz'i ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Top tamamen Albayrak'ta

Haziran ayına hocasız başlama ihtimali bulunan Sarı-Kırmızılı ekipte, yeni sezon planlaması çerçevesinde şu ana kadar yapılan transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı da belirsizliğini koruyor. Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda oluşan transfer listesine uyulması için yine Albayrak'ın yoğun uğraşlar verdiği öğrenildi. Abdurrahim Albayrak, gündemdeki transferlerin kongreye kadar, yönetim devam edecekmiş gibi bitirilmesini hedefliyor.

Bu toplantı çok kritik

Her ne kadar şampiyon olamasa da, Şampiyonlar Ligi biletini hâlâ cebinde tutan Galatasaray'da, transferlerin gecikmemesi için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Özellikle kadrodaki mevcut kiralıklar, sözleşmesi sona eren oyuncular, satış listesindekiler ve yeni transferler için ayırılacak bütçenin de bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

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