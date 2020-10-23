Galatasaray'da idari anlamda yaşanan olumsuz süreç, muhalif kanadı yeniden harekete geçirmeye yetti. Özellikle Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemde yaptığı çıkışlar, camianın önde gelen isimlerini bir hayli rahatsız ediyor. Eski başkan ve yöneticiler, yaşadıkları rahatsızlıkları medya yoluyla açıkça dile getirirken, olası bir erken seçim için kolların sıvandığı öğrenildi. Özellikle Duygun Yarsuvat ve Faruk Süren'in ciddi çalışmalar yaptıkları belirtiliyor.

'Seçim varsa biz hazırız'

Öyle ki muhalefetin öne çıkan ilk iki adayı şimdiden göreve hazır. Bunlardan birisi, "Seçim varsa biz hazırız" diyen GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, diğeri de son seçimde adaylığını koyan, camianın genç isimlerinden Ozan Korkut. İki adayın da oy potansiyeline sahip gruplarla görüşmelerde bulunduğu ve liste hazırlığına giriştiği belirtiliyor.



