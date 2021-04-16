Galatasaray TV'de yayınlanan 'VAR Tiyatrosu' isimli programa katılan Başkan Mustafa Cengiz, önce hakemler hakkında sert ifadeler kullandı, ardından futbol takımını yerden yere vurdu: "Yedlin'in sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edilince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeliydi. Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. İkinci maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken..."

Tarih; 14 Nisan 2021...

Başkan'ın sözleri, Florya'da fırtına kopardı. Özellikle 'haysiyet' ve 'şeref' vurgulu cümleye sert tepki gösteren futbolcular, önce antrenmana çıkmayarak Başkan'ı protesto etmeyi planladı. Fatih Terim'in bu protestoyu doğru bulmayacağı düşüncesiyle fikir değiştiren oyuncular; ortak bir metin belirleyip büyük bir basın toplantısı düzenleme hazırlıklarına başladılar. Kısa süre içinde bu plandan haberdar olan İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, apar topar Florya'ya geldi. Terim'in olmadığı ancak bütün futbolcuların Albayrak'ın yanında yer aldığı 'aile fotoğrafı'nın ardından basın toplantısı rafa kalktı. Fotoğrafın Albayrak'ın sosyal medya hesabından yayınlanması, kulübün resmi sitesinden servis edilmemesi dikkat çeken bir detaydı.

Tarih; 15 Nisan 2021...

Abdürrahim Albayrak'ın yanında yüzlerindeki gülümsemeyle dikkat çeken futbolcular, ertesi sabah ise yine kâbus gibi bir güne uyandı. Milliyet gazetesinde Nevzat Dindar imzasıyla çıkan haberin başlığı, oyuncuların üzerinde adeta soğuk duş etkisi yarattı: "Donk'un seks partilerinden bıktık!" Haberin içeriğinde ise Mustafa Cengiz'in Divan ve Kongre Üyeleri ile sohbetinde kullandığı iddia edilen şu ifadeler vardı: "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler." Futbolcular arasında anında telefon trafiği başlarken, en büyük rahatsızlık yaşayan isim şüphesiz Ryan Donk'tu.

Mahkemeye gitmeye hazırlandı

Donk, bu haberi gördüğünde büyük şok yaşayan aile fertleri ile bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra radikal bir karar verdi. Hollandalı yıldız, büyük bir haksızlığa uğradığını düşünüyordu ve hakkını 'mahkemelerde' aramayı kafasına koymuştu. Belki de Türk Futbol Tarihi'nde ilk kez, bir takımın futbolcusu böyle bir nedenle kulübünün Başkanı'nı dava edecekti. Kısa süre içinde futbolcular, Galatasaray camiasından tanıdığı ve değer verdiği büyükler araya girdi, Donk'u ikna etmeye çalıştılar. Ancak Hollandalı oyuncunun geri adım atmaya niyeti yoktu.

Avukatlarıyla görüştü

Bu arada saatler hızla ilerliyor, haber kulaktan kulağa yayılıyor ve neredeyse Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasına giriyordu. Donk da davanın, Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğunda oturduğu sırada mı yoksa Mayıs ayındaki kongreyi bekleyerek mi açılması gerektiği konusunda avukatlarıyla görüşüyordu. Olayın geldiği boyut, Galatasaray Yönetimi'ni de en nihayetinde harekete geçirdi! Galatasaray'ın resmi internet sitesi, sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'de konuşulan bu haberi, akşama doğru, daha net bir ifadeyle saatler 17:51'i gösterirken yalanlama yolunu seçti! Bu arada Başkan ya da sözcülerinin de Donk ile görüşerek, haberin asılsız olduğunu söylediği ve Donk'u dava açmaktan vazgeçirdiği öğrenildi.

İsim vermedi, Terim’i hedef aldı

Galatasaray Yönetimi yalanladı, Donk ikna edildi; peki, kriz bitti mi? Bitmedi... Çünkü aynı haberde, Fatih Terim ile ilgili de bir bölüm vardı. Cengiz'in isim vermeden Terim'i kastederek, "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" dediği, deplasman için kullanılan özel uçuşlarda kulübe verilen ücretsiz hakların hepsinin Fatih hoca tarafından kullanılmasından şikayetçi olduğu iddia ediliyordu. Terim'in 'adalet terazisi' ile spor kamuoyunu ayağa kaldırdığı günlerde bir kez bile konuşmayan, Fatih hocanın zemin serzenişlerine "Ankara'da da zemin mi bozuktu" yanıtıyla karşı çıkan Cengiz'in, uzun süredir Fatih Terim ile arasının bozuk olduğu zaten biliniyordu.

GSYiAD ne dedi?

Başkan Cengiz'in ortalığı karıştıran sözleri 20 Galatasaraylı yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle sohbeti sırasında kullandığı belirtilmişti. GSYİAD'dan konuyla ilgili açıklama geldi: Adı geçen gazete ve muhabir ile derneğimizin hiç bir yönetim kurulu üyesi görüşmemiş veya niçbir şekilde habere konu olacak bilgi kendileri ile paylaşılmamıştır.

Kriz, yarın oynanacak Göztepe maçıyla birlikte zirve yapabilir. Çünkü cezası biterek kulübeye girecek olan Fatih Terim'in bu iddialara canlı yayında yanıt vermesi, futbolcuların atacakları gollerde sevinçlerini protesto şeklinde yaşayabilecekleri söyleniyor. Galatasaray halen şampiyonluk yarışının içinde... Ancak Sarı-Kırmızılı camiada hesap kitap yapılmıyor, Başkan'ın yarattığı krizlerin ardından şu sorulara yanıt aranıyor:

Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?

Fatih Terim gidecek mi, kalacak mı?

Futbolcular kazan kaldıracak mı?