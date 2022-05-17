Galatasaray 'da takım kaptanlarından Arda Turan, Adana Demirspor maçında kadroda yer almamış ve bu karar oldukça eleştirilmişti.

TORRENT'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Teknik direktör Domenec Torrent maçın ardından Arda Turan ile ilgili gelen soruya "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" cevabını vermiş ve bu sözler büyük yankı uyandırmıştı. Adana Demirspor maçının ardından sözleşmeleri sona erecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel taraftarlara veda etmişti. Arda Turan'ın sözleşmesi de sona eriyor. Arda Turan'ın da benzer bir veda yapması bekleniyordu fakat Torrent'in tercihi sonrası bu gerçekleşmedi.

Adana Demirspor karşılaşmasının kadrosunda olmayan 35 yaşındaki futbolcu takım elbisesiyle Nef Stadyumu'na gelmiş, maç öncesinde Mavi Şimşekler'i karşılamıştı.

ARDA TURAN'DAN PAYLAŞIM

Adana Demirspor maçının ardından Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu. Arda Turan paylaşımında, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, Adan Demirspor karşılaşmasının gecesinde sosyal medya hesabından bu flaş paylaşımı yapmıştı...

ARDA TURAN, ANTALYASPOR MAÇINDA DA YOK

Galatasaray’da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Arda Turan’ın bu sabah yapılan antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Skorer'in haberine göre; tecrübeli futbolcunun ligin son haftası Antalya deplasmanında da kadroda olmayacağı bildirildi.

Yeni gelecek yönetim sözleşmesini uzatmadığı takdirde Antalyaspor maçı Arda Turan'ın Galatasaray'daki son karşılaşması olacak. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.