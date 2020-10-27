Sarı-kırmızılılarda merakla beklenen Fatih Terim-yönetim görüşmesinden beraberlik mesajları çıktı. Erzurum maçı sonrasında Fatih Terim'in sözlerinin hedefinin yönetim olduğu iddiaları ortaya atılırken dün taraflar bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ile diğer yöneticiler toplantıda yer aldı. Kritik zirve sonrasında kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, sorun olmadığının da göstergesiydi. Resmi hesaptan "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadeleri kullanıldı.

HER ŞEY YOLUNDA

Yapılan görüşme sonrasında gözler de teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" ifadeleri ile camianın gönlüne su serpti. Terim'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

KENETLENME MESAJI VERİLDİ

Fatih Terim ile yönetim arasındaki toplantı sonrasında kulübün internet sitesinden şu açıklama geldi: "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!"

ARTIK OYUNCULARI ELEŞTİRMEK YOK

Kritik zirvede zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Başta oyuncuların durumu olmak üzere transferler, takımın aldığı sonuçlar gibi detaylar da görüşüldü. Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yanında Fatih Terim de isteklerini, planlarını anlatırken ortam da bir ara gerildi. Terim odadan çıktı ve daha sonra Abdurrahim Albayrak ile görüşmeye başladı. Sonrasında taraflar sorunları çözdü. İşte karşılıklı yapılan mutabakatın detayları: 1-Başkan Cengiz ve yöneticiler artık futbolcuları eleştirmeyecek. 2-Fatih Terim, yönetime karşı sözler kullanmayacak. 3-Abdurrahim Albayrak sadece maç sonlarında açıklama yapacak. (Sabah)